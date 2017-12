Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Talla Sylla, "outré par l’utilisation choquante et abusive" des photos du fils de Macky Sall Rédigé par leral.net le Samedi 9 Décembre 2017 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

Voici ce que le Maire Thiès a écrit, suite à la publication de quelques photos du fils du chef de l’Etat, Amadou Sall, qui prenait part à la cérémonie d’ouverture de l’Aéroport international Blaise Diagne.



Les limites de l'adversité.



J'ai été outré par l'utilisation choquante et franchement abusive d'images d'un jeune Sénégalais sur la toile. Qu'il s'agisse du fils du Président de la République n'importe que très peu. Si ce n'est pour préciser que l'adversité doit avoir des limites. Nous avons des familles et n'avons pas encore traversé la rivière...



Dénonçons librement les politiques et les méthodes de nos dirigeants ou de nos adversaires politiques. Opposons-nous farouchement en tant que de besoin. Mais imposons-nous des espaces de décence et cultivons le respect mutuel. "Quand on a déjà dépassé les bornes, on n'a plus de limites." Et il faut des limites. Même dans l'adversité.

C'est mon point de vue.









Talla SYLLA



