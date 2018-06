Tambacounda : Apres avoir fini sa course dans une concession, un camion tue 2 personnes Apres la collision qui a fait deux morts dans la nuit du samedi au dimanche sur la Rn1 entre Sinthiou Maleme et Koussanar, un autre accident est signalé cette fois-ci sur la route de Kédougou. Il s’agit d’un camion qui a fini sa course dans une concession. Deux personnes ont été tuées sur le coup.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juin 2018 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

P.G et L. T sont ceux qui ont fait les frais de cet accident. Ils étaient des ouvriers revenus du boulot pour quelques instants de repos. Cependant, ils ignoraient qu’ils avaient rendez-vous avec la mort au moment de s’installer. Un camion dont le chauffeur aurait perdu le contrôle, a terminé sa course sur eux. Ils sont morts sur le coup, renseigne notre source.



Le camion avait quitté l’Est de la ville (c’est-à-dire vers Kédougou) avant de finir dans cette concession du village chef-lieu de la commune de Missira, provoquant l’ire des populations.



Informés, les pandores et les sapeurs-pompiers ont rallié les lieux pour les besoins du constat et l’ouverture d’une enquête. En attendant, les familles et les proches des victimes continuent de pleurer les disparus.











Le Quotidien

