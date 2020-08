Tambacounda : Comment ivre, Mamadou Lamarana Sow a tenté de violer la nièce de son tuteur La nuit du 25 au 26 août derniers, Mamadou Lamarana Sow, âgé de 36 ans, et chauffeur de profession, a été surpris dans la chambre de sa voisine K. Ba, âgée d'un an de moins, tentant de la violer.

En effet, c'est aux environs de 1 h du matin que les faits se sont déroulés. Hébergé par la famille de la victime sise au quartier Gourel Diadié de la commune de Tamba, Mamadou Lamarana Sow avait, en réalité, tout le temps qu'il a passé dans la demeure, les yeux rivés sur la nièce du propriétaire de la maison, qui est divorcé et mère d'un enfant.



Ainsi, il a décidé d’abuser de la dame pendant son sommeil. Loin de se douter que la femme n'allait pas se laisser faire, M. Sow est passé au bar du coin pour se souler, afin de trouver le courage de passer à l’acte.



Ivre comme un Polonais, il a fait irruption dans la chambre de la dame. Une fois à l'intérieur, il s’est déshabillé. Nu comme un ver de terre, prêt à satisfaire sa libido, il a soulevé la moustiquaire et rejoint la dame qui, apparemment, dormait profondément. Il a commencé à lui caresser les cuisses et les seins.



Sentant des mains baladeuses sur son corps, elle s’est réveillée en sursaut. Comprenant ce qui se tramait, elle s’est férocement débattue, mais c'était sans compter avec la ferme volonté de son violeur qui voulait la pénétrer par tous les moyens. Dans cette lutte acharnée, la dame s'est blessée grièvement.

Les bruits et cris ont, ensuite, réveillé les autres membres de la famille. Alertés par les cris, tout le monde a accouru vers la chambre de K. Ba où Mamadou L. Sow a été trouvé tout nu et en état d'ébriété.



Les limiers du commissariat central sont venus le cueillir. Il a été déféré ce jeudi devant le maître des poursuites et son sort sera connu bientôt, car il est poursuivi pour tentativede viol avec violence.



