Tambacounda : Fortunes diverses pour les 7 mineurs arrêtés lors des manifestations

Sept individus, arrêtés lors des manifestations survenues à divers endroits, vendredi dernier, ont été jugés au Tribunal de Grande Instance de Tambacounda.



Selon Seneweb, parmi ces mineurs, âgés entre 15 et 16 ans, dont deux collégiens, deux ont été condamnés à 7 jours de prison ferme, deux autres confiés à leur civilement responsable et trois autres ont été purement et simplement relaxés au bénéfice du doute par le juge du tribunal pour enfants.



Le service de l'AEMO a défendu les prévenus en sollicitant la magnanimité du juge, compte tenu de leur âge et de leur statut de délinquant primaire, en s'engageant à les suivre tous.