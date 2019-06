Tambacounda: Plus de 75 cas de grossesses enregistrés dans les établissements

Les chiffres font froid dans le dos. En effet, selon un Rapport de la Coordination régionale du Geep, «Groupe pour l’Etude et l’Enseignement de la Population», 75 cas (soit un taux de 6,14%) de grossesses en milieu scolaire, ont été enregistrés à Tambacounda.



Selon Source A, Mamadou Sow, Coordonnateur régional du GEEP de Tambacounda souligne qu’«entre 2017 et 2018, une baisse a été constatée. En 2018, 1222 cas ont été recensés contre 1263 en 2017. Sur ce nombre de 75 cas de la région, 61 sont recensés dans les collèges d’enseignement moyen (CEM) et les 14 au cycle secondaire».



Dans un document, il est indiqué que «75% des cas de grossesses sont survenus dans le premier cycle (CEM) contre 25% dans le second cycle (les Lycées)».



L’un des constats amers, est que 62,67%, à savoir 47 des cas de grossesses à Tambacounda, sont tous des célibataires. Les élèves mariés font 37,33% (28 cas).













