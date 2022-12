Tambacounda : Vitrine de l’équité sociale et territoriale Programme national de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF). Un des principaux piliers de la politique sociale initiée par Son Excellence le Président Macky Sall, depuis son arrivée au pouvoir, le Programme des Bourses de sécurité familiale affiche un bilan très positif dans la région de Tambacounda, avec un total de 24 886 bénéficiaires.

Transferts monétaires exceptionnels : Plus de 3 milliards FCfa alloués à la région de Tambacounda.



Le montant alloué à la région de Tambacounda, dans le cadre de l’opération des transferts monétaires exceptionnels, est trois milliards deux cent vingt-huit millions trois cent vingt mille (3 228 320 000) FCfa.



Cette opération concerne les ménages du Registre national unique (RNU) mis à jour, dont l’effectif pour la région est de 40 354 ménages.



Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC):



Avec des investissements estimés à 22 445 403 862 FCfa, le PUDC a permis de doter la région de Tambacounda, des plus structurantes infrastructures. Des réalisations qui ont aujourd’hui, sensiblement amélioré les conditions d’existence des populations de la localité, dans bien des domaines.



Les actions phares du Programme à Tambacounda :

Pistes rurales : 53 km en attente de démarrage;

Hydraulique Rurale : 61 systèmes d’Adduction en Eau Potable (AEP) réalisés et 6 en cours de réalisation



Population impactée : 109 510



Nombre de villages impactés : 341



Perspectives : 5 systèmes d’AEP en attente de démarrage



Electrification Rurale : 48 villages électrifiés

Population impactée : 36 860•

Perspectives : 22 villages en attente d’électrification•



Équipements post récoltes : 772 équipements déployés



Nombre de villages impactés : 649 dont des groupements féminins•



Electrification 2000 villages : 4 villages électrifiés et 28 en cours d’électrification



Perspective : 43 villages en attente de démarrage.



COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) : Plus de 2,4 milliards FCfa mobilisés, de 2015 à 2022



Assurance maladie : Dans le cadre de la mise en œuvre de l’assurance maladie à base communautaire, 51 mutuelles de santé ont été mises en place, avec 545 819 personnes qui bénéficient d’une couverture du risque maladie à travers les mutuelles de santé, dont 39 832 bénéficiaires classiques ; 22 020 élèves ; 540 ndongos Daara ; 188 224 bénéficiaires du Programme de Bourse de Sécurité Familiale (PNBSF) et 2047 détenteurs de la Carté d’Egalité des Chances (CEC), dont la cotisation et la prise en charge médicale sont assurées gratuitement par l’Etat, à travers l’ANACMU ; 2 752 femmes enceintes et 34 989 enfants âgés de moins de 5 ans enrôlés dans les mutuelles de santé, dans le cadre du projet Investir dans la Santé de la Mère, de l’Enfant et de l’Adolescent (ISMEA) de la Banque mondiale, dont bénéficie la région pour un montant de 3.619.281.715 FCfa pour un enrôlement d’une cible de 480.286 enfants âgés de moins de santé et 124.459 femmes enceintes à enrôler dans les mutuelles de santé, sur trois ans (2021 à 2023).



Assistance médicale :



Depuis le début de la mise en œuvre du programme CMU dans la région de Tambacounda, l’ANACMU a pris en charge 296 991 cas de prise en charge des – de 5 ans; 6 001 cas de personnes âgées de 60 ans; 31 947 femmes ont bénéficié de la gratuité de la césarienne; 1 652 séances de dialyse effectuées.



Les montants mobilisés dans le cadre de l’exécution du programme CMU dans la région de Tambacounda, s’élèvent à 2 481 475 154 FCfa. Les fonds ont été destinés à la mise en œuvre des initiatives représentant le cœur de métier de l’ANACMU, à savoir : Le paiement des structures de santé : 1 545 637 733 FCfa mobilisés ; La subvention des mutuelles de santé : 935 837 421 FCfa mobilisés.



PROGRAMME D’URGENCE DE MODERNISATION DES AXES ET TERRITOIRES FRONTALIERS (PUMA)



Programme spécial « Boundou et Gadiaga » Transport terrestre :



La construction en cours de la piste rurale dans le Département de Gourdiry (Mayel Diby- Marowi-Sinthiou Bocar Aly) 25 Km ; La construction en cours de la piste rurale de Diol foulbé-Diary Mbollo (Commune de Sinthiou Mamadou Boubou, Département de Goudiry, 20 Km ; La construction en cours de 2 ouvrages de franchissement de Dandemakha (Commune de Sadatou) et de Ballou Santé : La construction en cours de 5 postes de santé avec logements d’agents à Ngary Aly (Commune de Sinthiou Mamadou Boubou, Département de Goudiry), à Madje (Commune de Sinthiou Bocar Ly, Département de Goudiry), à Diarra boguel (Commune de Dougué, Département de Goudiry), à Kanouma (Commune de Kahene, Département de Koumpentoum) et à Medina foulbé (Département de Bakel) ;



Electrification : L’installation en cours d’une mini centrale solaire à Kenieba ; L’électrification par voie solaire des localités de Gangala (Bele), de Seno Diaral (Sinthiou fissa), de Diouboye Trong (Medina foulbé), de Gourel cherif (Sadatou).



Promotion économique : L’appui à la promotion des jeunes et l'autonomisation des femmes à travers desprojets de résilience : mise en place d’une unité de transformation et de conditionnement du lait GPF (Association Dental Rewbé Sipobé de Gabou) ; La Dotation de combinés moulins-décortiqueuses dans les communes de Medina Foulbé, Kéniéba, Kahéne et Nétéboulou ; Formation du GIE Guémé de Dougué en techniques de transformation et de la conservation des produits locaux (pain de singe) avec dotation de matériels de mis en route.



Sécurité frontalière :



La construction de la caserne des sapeurs-pompiers de Bakel.

La construction d’un poste frontalier mixte avec logement des agents à Dyabougou (commune de Sadatou).



Autres réalisations phares dans la Région de Tambacounda Santé :

La construction de case de santé avec logement à Dalalwoulé et d’un logement sage-femme à Kenieba (Commune de Médina Foulbé) ; La dotation de six (6) ambulances médicalisées à la commune de Kahéne et de Makacoulibantang ; à Saré Ely, au Centre de santé de Koumpentoum, au Centre de santé de Bakel et au CS de Goudiry Education : La construction d’un bloc de salle informatique + bibliothéque à Sénoudoubou (Commune de Bélé) ; La construction de salles de classe à Gathiary ; La construction du mur de clôture du CEM de Yaoundé (Bakel). Hydraulique : Les études géophysiques réalisées pour des ouvrages hydrauliques prévues à Netteboulou et Kenieba ;



Electrification :

L’extension électrique sur 7 km dans la commune de Bakel ;

Promotion économique :

L’installation des cages flottantes à Bakel ; Les études de faisabilité et environnementale pour le projet de mise en place d’une plateforme économique à Kidira ; La réhabilitation du marché de Bakel ; La formation de 35 jeunes et femmes de la commune de Makacoulibantang, dans les domaines de la maintenance informatique et réseau, de la teinture et de la transformation du lait ;



Transport terrestre : Les études techniques, environnementales et sociales des pistes réalisées sur 89,09 Km, pour le désenclavement prévu des communes de Niani Toucouleur, Makacoulibantang, Nétéboulou, Missirah, Ballou, Sinthiou fissa et Belé ; La dotation de pirogues motorisées pour le désenclavement fluvial de Bakel.



Sécurité frontalière :

Le renforcement en équipements du Poste de Gendarmerie de Dyabougou, du Secteur frontalier de Tambacounda et de la Préfecture de Bakel ;



Actions humanitaires de secours : L’appui au comité régional de gestion des épidémies dans la riposte contre la Covid-19 (dotation de matériels médicaux, équipements, kits d'hygiène et activités de sensibilisation à travers les radios communautaires).



PROMOVILLES : Des investissements estimés à environ 11 milliards FCfa



La commune de Tambacounda a bénéficié, sur financement de l’Etat du Sénégal et des partenaires techniques et financiers (Banque Africaine de Développement, Banque Islamique de Développement), de plusieurs projets de PROMOVILLES, pour un coût global d’environ 11 milliards FCfa, avec la réalisation de : 15 km de voirie assainie et éclairée répartis sur 14 tronçons dans 17 quartiers périphériques peuplés et jadis caractérisés par d’importants ravinements, qui impactent 108 666 habitants, 434 lampadaires.



Un aménagement sur le parking intercommunal des gros porteurs (aires de détente, lieux de prière, salle de restauration).



Une Maison de la Femme équipée avec des unités.



