Tambacounda: l’hypertension artérielle, motif de 40% des visites médicales L’hypertension artérielle fait des ravages dans la région de Tambacounda. C’est ce qu’a révélé le docteur Abdou Karim Diamé sur la RFM, affirmant que la maladie est le motif de 40% des visites médicales dans la région.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Le médecin a révélé que cette maladie qui touchait des patients âgés de 45 à 65 ans, atteint désormais des malades plus jeunes, entre 30 et 35 ans.



Il a souligné que la forte consommation de sel, le tabac et l’alcool, sont les causes principales de cette maladie, qui débouche souvent sur le diabète. Il a ainsi conseillé de consommer plus de fruits, notamment la banane, et de lutter contre le surpoids.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos