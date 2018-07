Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Tange Tandian administrateur de vipeoples.net est le nouveau Directeur Exécutif de l'OMART. Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Juillet 2018 à 09:34 | | 0 commentaire(s)| L’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal est une organisation non gouvernementale créée le 17 octobre 2000 à Pikine dans la banlieue Dakaroise .

Constituée de plusieurs réseaux d’associations dans le secteur de la culture et du développement, l’OMART a une mission d’alerte et de veille pour apporter des correctifs et réalisations pour éradiquer les obstacles aux développements culturel et économique dans le respect des différences fécondantes.



L’OMART a grandement contribué à la privatisation du Bureau sénégalais des droits d’auteurs devenu SODAV. L’OMART a mis sur pied des bibliothèques dans les établissements publics école 9 A Pikine Darou Khoudoss , et dans les régions de Louga , Casamance et Thiès.



L’OMART a grandement contribué à la réalisation d’infrastructures culturelles majeures au sénégal par des sensibilisations et des plaidoiries ; Le Mémorial de GORÉE, Le projet des 7 Merveilles dont le Grand théâtre, le Musée des Civilisations et la réfection et l’équipement des centres culturels régionaux.



L’OMART récompense chaque année les acteurs dans les différents secteurs de la culture. L’OMART a été créé par le Président Abdoulaye Mamadou GUISSÉ , diplômé en ingénierie culturelle, poète écrivain et Producteur.











R.C : 11283/M.INT/DAGAT/DEL/AS

Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal

Contact : émail : contactomart@yahoo.com

Cél : (00221) 771339717 République du Sénégal,

Le Président de l’OMART

VU l’Article 1 des statuts de l’OMART, portant création de l’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal

VU L’Article 5 portant Fonctionnement et Administration de l’OMART



VU L’Article 19 portant élection du Président de l’OMART

VU Le Décret 001-2015 créant La répartition des services et Directions de l’OMART.

VU Le décret 307-2018 en date du 01 Juillet 2018 portant nommination du Directeur EXECUTIF de l’OMART Sénégal.

Decrète :

Article 1 :

Est nommé DIRECTEUR EXECUTIF de l’OMART

Monsieur DEMBA MODY TANDIAN Né le 26 Aout 1976 à DAKAR

Article 2 : Le présent decrèt sera publié partout où besoin sera :



Le Président de l’OMART

UNESCO Monsieur Abdoulaye Mamadou GUISSE

Fait à Dakar le 01 JUILLET 2018







