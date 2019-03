Tange aux télés: " Arrêtez de cultiver la médiocrité et recrutez des filles qui..." Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 22:59 | | 0 commentaire(s)| Recrutement à tout va dans les télévisions,Tange impute la responsabilité aux promoteurs . Selon lui, les propriétaires de télévision doivent arrêter de cultiver la médiocrité en recrutant des professionnelles et non sur des coups de tête. Tange pense que la majeure partie des filles qui sont recrutées, n'ont rien dans la tête c'est juste des belle-à-voir qui n'ont même pas le niveau d'un élève de CM2.



