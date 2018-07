Tanor Dieng : «Je ne souhaite pas laisser le Sénégal et le PS entre les mains d’aventuriers politiques"

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Juillet 2018 à 16:28 | | 3 commentaire(s)|

Lors de sa rencontre à Paris avec le bureau du Mouvement des Jeunes Socialistes du Sénégal en Europe (MJESE), Ousmane Tanor Dieng a estimé que « le Sénégal n’a pas besoin d’un messie pour se développer », et qu’il ne souhaitait aucunement pas « laisser le Sénégal et le Parti Socialiste entre les mains d’aventuriers politiques ».



« Le Sénégal n’a pas besoin d’un messie pour se développer, mais d’une équipe de patriotes désintéressés, capables de comprendre les enjeux stratégiques pour mettre en œuvre les actions qui vont mener à un développement durable qui permettra à nos enfants et à la génération future de s’épanouir. Je ne souhaite pas laisser le Sénégal et le Parti Socialiste entre les mains d’aventuriers politiques. Aujourd’hui, je me bats pour ceux qui ont vingt (20), trente (30) ans de carrière politique devant eux et pour les générations futures qui doivent profiter pleinement des récentes découvertes de ressources naturelles. Je n’abandonnerai pas», a solennellement déclaré le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales cité par Igfm.



Après un échange sur sa tournée officielle en Europe, un exposé sur la vie politique nationale, un débat sur le rôle et la place de la jeunesse dans la stratégie du PS et sur l’avenir du parti dans la coalition Benno Bokk Yaakaar, Ousmane Tanor Dieng a aussi exhorté les jeunes socialistes d’Europe à défendre leur héritage, à incarner les valeurs senghoriennes et à perpétuer l’héritage du poète-président.



Par ailleurs, il a encouragé le mouvement à œuvrer dans l’unité et s’est engagé, au nom du Parti Socialiste, à aider à atteindre les objectifs qui ont été définis.

Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook