Tanor case Mamadou Wane au ministère de l'Education

Mamadou Wane, secrétaire national adjoint à la vie politique du Parti socialiste est désormais nommé Conseiller technique en Communication au ministère de l'Education. Il remplace à ce poste, Mame Bounama Sall, élu député. Voilà une nomination qui a failli échapper à nos radars, pourtant très sophistiqués. Mieux vaut tard que jamais pour le responsable socialiste des Parcelles assainies qui n'avait pas de poste depuis 2012, en dépit de son engagement aux côtés du camp de Ousmane Tanor Dieng, contre Khalifa Sall dont il était l'adjoint à la vie politique.



Toutefois, il faut noter que la nomination de Mamadou Wane a suscité des contestations. On reproche à cet adjoint au maire des Parcelles Assainies, son absence de qualification pour ce poste. Réponse du berger à la bergère, l’intéressé soutient le contraire. Et pour se laver de tout soupçon, Mamadou Wane est allé publier son cv sur sa page facebook. Le responsable socialiste se dit diplômé en sciences politiques à l'Université Laval et qu'il est sur le point de terminer son Master 2 en Business administration et maîtrise en gestion des Organisations à l'Iam. Présentement, Mamadou Wane est inscrit en Master en Medias/Communication au Cesti.











L'As