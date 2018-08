Tanor voit loin : Un candidat de Benno en 2024 Ousmane Tanor Dieng est droit dans ses bottes. Selon le Secrétaire général du Parti socialiste (PS), soutenir le Président Macky Sall pour la présidentielle de 2019 c’est une question de logique, de cohérence et surtout de respect d’un engagement du parti envers le candidat Macky Sall au second tour de la présidentielle de 2012.



Cet engagement des alliés de « Benno Bokk Yaakar » (BBY) qui se résume au « gagner ensemble, gouverner ensemble » ne saurait être trahi par le PS à six de l’élection présidentielle de 2019. Mieux, Ousmane Tanor Dieng souhaite plus de longévité à BBY. En effet, le Secrétaire général du PS rêve que la coalition présidentielle ait un candidat en 2024 pour poursuivre l’engagement de la coalition envers les Sénégalais.



(Source : an-news.com)

