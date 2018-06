Tarifs de péage: Macky Sall veut la finalisation du processus de renégociation avant fin juin

En réunion du Conseil des ministres, le président de la République Macky Sall a mis l’accès sur la renégociation de la concession de l’Autoroute à péage Patte d’Oie-AIBD.



Le Chef de l’Etat demande au Gouvernement d'accélérer la finalisation, avant fin juin 2018, du processus de renégociation des tarifs de péage. Dans ce cadre, le président de la République rappelle au Gouvernement la nécessité de mettre en place un dispositif cohérent et performant de régulation et de suivi - évaluation de l'exploitation des autoroutes à péage, avec l'ouverture prochaine des autoroutes ILA TOUBA ; AIBD - THIES et AIBD- SINDIA- MBOUR.











Leral.net