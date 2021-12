Télécommunications: Sonatel lance l’expérimentation de la 5G avec Nokia

Dans son discours, Sékou Dramé a rappelé qu’en Novembre 2020, son groupe avait fait la première expérimentation réelle de la 5G au Sénégal. C’était au siège de Sonatel à Dakar, lors d’une très belle manifestation. «Aujourd’hui, nous tenions à dire à tout le Sénégal que la 5G est une priorité de Sonatel et qu’elle sera une réalité nationale, partout dans le pays. Aujourd’hui, en ce mardi 14 Décembre 2021, nous avons le plaisir de vous présenter le 1er test 5G en région dans la renommée localité de Saly avec le concours de notre partenaire technique Nokia », a déclaré M. Dramé.



Il a indiqué que son groupe partagera de nouveaux usages concrets que les sénégalaises et sénégalais pourront faire de la 5G. «Nous ferons en sorte que la 5G soit un levier essentiel dans la transformation notre société et de notre économie, dans des domaines clés comme l’agriculture, l’amélioration de la santé publique, l’éducation de nos enfants, l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes dans l’acquisition de nouvelles compétences (Coding, Big Data, l’IA, etc) », a fait savoir Sékou Dramé.



Il a souligné que le groupe Sonatel s’engage à construire un futur porteur de progrès avec tous les acteurs de l’écosystème numérique. «La 5G permettra, en complément des réseaux 4G existants, de connecter plus de monde simultanément avec des débits jamais atteints jusque-là, ceci tout en préservant notre empreinte écologique grâce à l'optimisation des ressources énergétiques utilisées par nos réseaux. La 5G permettra de développer progressivement de futurs usages », soutient le patron de Sonatel.



Et ces futurs usages, poursuit-il, nous allons les construire ensemble avec l’écosystème numérique sénégalais. A son avis, la 5G ouvre ainsi de nouvelles possibilités dans le quotidien des individus et des entreprises et tire parti de tout le potentiel des objets



Adou Faye

Le directeur général du groupe Sonatel a lancé ce mardi 14 décembre 2021 à Saly (station balnéaire proche de Mbour), l’expérimentation de la 5G avec Nokia.Source : https://www.lejecos.com/Telecommunications-Sonatel...