Télécommunications: Vers une collaboration entre Huawei et le Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mars 2020 à 21:24

La ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, Mme Ndèye Tické Ndiaye Diop, a reçu une délégation de Huawei au Sénégal, conduite par le Directeur général adjoint (Carrier Business), M. Alvin Gong. La rencontre, qui s’est tenue ce mardi 10 mars 2020 à Dakar, a noté la présence de M. Mor Mbaye Ndiaye, Directeur de Cabinet de Mme le ministre, de M. Modou Mamoune Ngom, Directeur des Télécommunications et de Mme Sow Yaye Diallo, Conseillère technique en communication. Au cours de cette visite, les responsables de Huawei ont présenté à Mme le ministre, le bilan de leurs activités de l’année 2019, avant d’échanger sur les perspectives de collaboration avec l’Etat du Sénégal.



M. Alvin Gong et sa délégation ont a aussi fait un compte-rendu à Mme Ndèye Tické Ndiaye Diop, du Concours TIC de Huawei au Sénégal, ainsi que le programme «Seeds for the Future».



Mme le ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, après avoir remercié la délégation pour leur visite, a félicité vivement Huawei pour ses résultats «remarquables». Elle a également salué toutes les actions réalisées par l'entreprise dans le cadre de la Responsabilité sociétale d’entreprises (Rse).



Ces actions, selon elle, sont « en phase avec la vision du Chef de l’Etat, Macky Sall, qui, à travers son programme «Yoonu Yokkuté», vise le véritable développement du Sénégal avec comme principales priorités, les jeunes, les femmes et le monde rural ».

