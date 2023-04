Télécoms : Baisse de 31% du résultat net de l’ONATEL du Burkina Faso en 2022.

Ce résultat est passé de 32,374 milliards de FCFA en 2021 à 22,372 milliards de FCFA un an plus tard.



Le chiffre d’affaires est aussi en baisse de 5,97%, passant de 154,881 milliards de FCFA en 2021 à 145,625 milliards de FCFA en 2022.

Concernant les charges de l’ONATEL, les autres achats se situent à 15,583 milliards de FCFA contre 14,946 milliards de FCFA en 2021 (+637 millions).



De leur côté, les services extérieurs connaissent une augmentation de 1,132 milliard, s’élevant à 32,112 milliards contre 30,980 milliards en 2021. Les autres charges se sont renchéries de 579 millions à 2,178 milliards contre 1,599 milliard en 2021.



Concernant la valeur ajoutée, elle s’est repliée de 13,94%, passant de 98,261 milliards de FCFA au 31 décembre 2021 à 84,554 milliards de FCFA au 31 décembre 2022.



Durant la période sous revue, la société ONATEL a comprime ses charges de personnel de 2,402 milliards avec une réalisation de 15,910 milliards de FCFA contre 18,312 milliards de FCFA en 2021.



L’excèdent brut d’exploitation suit la même tendance baissière, se situant à 68,643 milliards contre 79,949 milliards en 2021.

Il en est de même du résultat d’exploitation qui passe de 48,604 milliards de FCFA en 2021 à 35,677 milliards de FCFA en 2022, soit une baisse de 26,59%.



Source : A l'issue de l'exercice 2022, le résultat net après impôts de l'Office National des télécommunications (ONATEL) S.A du Burkina Faso a connu une baisse de 31% par rapport à la fin de l'exercice précèdent, selon les états financiers provisoires établis par la direction de cette entreprise et certifiés par les commissaires aux comptes.

