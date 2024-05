Télécoms : Hausse de 14,8% du résultat net du groupe Orange Côte d’Ivoire au premier trimestre 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2024 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|

Selon les résultats financiers consolidés établis par la direction de cette entreprise de télécommunications, le solde de ce résultat s’est en effet situé à 37,9 milliards de FCFA contre 33 milliards de FCFA au premier trimestre 2023. La direction de Orange Côte d’Ivoire explique cette croissance par la croissance du chiffre d’affaires et par la bonne maitrise des charges de la société.



Selon elle, le chiffre d’affaires consolidé sur les 3 pays s’élève à 261 milliards FCFA, en croissance de 6,1% tiré par la performance de Orange Burkina essentiellement du fait de la bonne progression de la data et de la voix. Les responsables de l’entreprise notent par ailleurs que Orange Côte d’Ivoire a également contribué à cette croissance par une belle performance sur le trimestre en raison de la hausse du chiffre d’affaires voix. Le parc FMI est en croissance de 11% à 33,779 millions de clients.



Pour ce qui est de l’Ebitdaal, les indicateurs consolidés de la société soulignent qu’il est en hausse de 9,8 % avec une réalisation de 93 milliards de FCFA contre 84,7 milliards de FCFA au 31 mars 2023. « Il croît plus rapidement que le chiffre d’affaires (+3,7 points) démontrant l’efficacité de la politique de gestion des coûts et des dépenses du Groupe Orange Côte d’Ivoire principalement sur les autres charges opérationnelles », fait remarquer la direction de cette entreprise de télécommunications.



Oumar Nourou





Source : Le groupe Orange Côte d’Ivoire, présent également au Burkina et au Libéria, débute l’année 2024 sous de bons auspices, avec un résultat net en hausse de 14,8% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Telecoms-Hausse-de-148-du-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook