Téléphones portables à l’examen du Bac : "Le Conseil de discipline annoncera bientôt les dispositions prises"

Les candidats exclus de l’examen du Baccalauréat pour détention de téléphones portables le jour de l’examen, seront bientôt fixés sur leur sort. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Mary Teuw Niane a confié samedi dernier, avoir saisi le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui va réunir le Conseil de discipline.



«L’affaire est au niveau du Conseil de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop, qui va se réunir et examiner la situation. Le Conseil annoncera bientôt les dispositions prises », a-t-il dit, en réponse à l’interpellation des journalistes. Au total, 131 candidats sont concernés par cette affaire. L’Observateur signale que les parents de ces potaches réunis en collectif ont adressé un courrier au ministre Mary Teuw Niane pour solliciter sa clémence afin qu’ils participent à la session d’octobre. « Ce ne sont pas des cas de présomption de fraude, précise Mary Teuw Niane. C’est de l’indiscipline par rapport à des mesures qui sont prises. Le ministère de l’enseignement supérieur, à travers l’Office du Baccalauréat, a bien avant l’examen, communiqué par radio, la télévision, les réseaux sociaux. J’ai vu énormément de personnes qui ont à leur tour, largement diffusé ce communiqué.»



Il poursuit : « Il était donc formellement interdit aux candidats d’amener des téléphones portables dans les centres d’examen. Mieux, cette interdiction s’est aussi appliquée aux surveillants dans les salles de classe.»



« On a quelques 3 à 4 cas sur le territoire national. Et il y a la situation particulière du lycée Ndack Seck de Thiès où on a 124 candidats ayant amené des téléphones portables dans les salles d’examen. Or, le matin de l’examen même, le chef de centre a informé tout le monde de cette interdiction », ajoute le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.