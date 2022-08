Téléphonie mobile: Expresso renonce au licenciement des 50 agents

Finalement, la direction générale de l’opérateur de téléphonie mobile Expresso a renoncé au licenciement de 50 employés sénégalais. L’annonce a été faite par le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, M Yankhoba Diattara. Pour rappel, les travailleurs ont manifesté ce lundi pour dénoncer ce licenciement « abusif » par la société Expresso, filiale de l’opérateur soudanais Sudatel. Ce lundi, à l’appel du syndicat Unsas et des délégués du personnel, un sit-in avait été organisé devant le siège de la société à Sacré-Cœur III, en face de la VDN.



La direction de l’opérateur avait pris prétexte de difficultés économiques pour annoncer un plan social prévoyant le licenciement de 50 travailleurs. Mais ce qui avait mis le feu aux poudres, c’est l’intrusion d’une partie des employés dans le bureau du directeur général qui avait été conspué et quelque peu malmené. Au lendemain de cette action, Expresso avait fait servir à 36 employés, par le biais d’un huissier de justice, des lettres de licenciement. C’est dont cette mesure qui vient d’être rapportée suite à l’implication du ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique et aussi intermédiation de l’ARTP. Tout est bien qui finit bien donc et le réseau est rétabli entre direction générale et employés d’Expresso. Allô, le 70 ?

Le Témoin