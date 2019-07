Télescopage entre le PR Macky Sall et Idrissa Seck à l'aéroport de Diass

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019

Comme annoncé en exclusivité par dakarposte, quelques heures après le rappel à Dieu d'Ousmane Tanor Dieng, la dépouille du Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et non moins Secrétaire général du Parti Socialiste arrive, ce mercredi 17 juillet 2019 à 14h30 minutes, à l’Aéroport International Blaise DIAGNE.



Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL rendra sur place un hommage au nom de la Nation à feu le Président Ousmane Tanor Dieng, avant de l’accompagner à sa dernière demeure à Nguéniène, sa terre natale.



Mais aux dernières nouvelles, dakarposte a appris de sources proches du leader du parti Rewmi, qu'Idrissa Seck également se rend à l'aéroport de Diass au moment où ses lignes sont écrites, aux fins d'accueillir la dépouille de Tanor. On ne sait pas s'il se rendra à Nguéniène ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il risque d'y avoir télescopage entre le PR Macky Sall et l'un de ses adversaires politiques, Idrissa Seck.



Nous osons espérer qu'il y aura échanges d'amabilités entre eux (comme sur l'image).









Dakarposte.com

