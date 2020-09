Temps Boy/ Sophia Thiam avec sa tenue de soirée sexy: Elle a recu un coup fatal de son grand-frère jaloux

Sophia Thiam se rappelle de sa tenue sexy pour se rendre à une soirée. Seulement, son frère très jaloux, la voyant descendre les escaliers de la maison, la gronde et lui envoie un objet dur sur le dos.



Alors qu’il s’agissait d’une mise en scène pour voir son comportement. Mais, il n’a rien compris.



Ainsi, l’actrice demande aux frères, maris et autres prétendants à garder leurs calmes et sang-froid pour éviter d’occasionner un drame.