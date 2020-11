Tenaillée de toutes parts, Mimi Touré contre attaque! "l'ambition n'est pas un délit que je..." Ses Drh et Daf limogés, l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mimi Touré ne compte pas se laisser faire. Elle veut un audit du Cese, sans plus ni moins.

Lâchée par Macky Sall et remplacée par son "meilleur ennemi", Idrissa Seck, Aminata Touré dite Mimi, dans un entretien avec L'Observateur, ne compte pas baisser les bras.



"Je demande que le Conseil économique, social et environnemental soit audité de sa création en 2013 au jour de mon départ. Mon intégrité et mon honneur n'ont pas de pris", lâche-t-elle.



Accusée de lorgner plus loin que le bout de son nez, Mimi Touré se défend bec et ongles: "l'ambition n'est pas un délit que je sache", fulmine-t-elle.





