Tension à la gare routière de Kolda : Bouly Diédhiou accusé d’avoir détourné 78 millions de francs Cfa

Mais, coup de théâtre, pendant que les mécontents tenaient leur point de presse, Bouly Diédhiou a fait irruption, en compagnie de ses partisans, pour s’attaquer aux détracteurs de sa gestion. Une bagarre rangée a éclaté entre les deux camps. Il a fallu l’intervention de certains notables, pour que le pire soit évité



“ Ce qui se passe ici, à la gare routière de Kolda, est dangereux. Bouly Diédhiou a terminé son mandat, depuis octobre 2023 et il ne veut pas partir. Voilà deux mois, novembre et décembre, qu’il refuse de partir. Il prend la gare routière en otage et continue de terroriser les gens ”, accuse le représentant du collectif des chauffeurs et des transporteurs de la gare routière de Kolda.



Qui ajoute : “ Nous lui reprochons des malversations. Il faut qu’il nous dise où il a mis les 64 millions de francs Cfa ”.



Le préfet du département de Kolda invité à prendre ses responsabilités



Lamine Kane Baldé, il y a quelques mois, lors de l’éclatement de cette affaire, détaillait leurs griefs, en expliquant : “ Depuis cinq ans, il n’a fait qu’un seul compte-rendu. Dans son premier compte-rendu, Bouly Diédhiou nous dit que, de 2018 à 2019, il a généré 28 millions de francs Cfa répartis comme suit : 21 459 000 francs Cfa pour les horaires, 3 600 000 francs Cfa pour les bons d’entrée, 1 440 000 francs Cfa pour les maraudages et 1 750 000 francs Cfa pour les toilettes. Ce qui fait un total de 28 249 000 francs Cfa ”.



Il poursuivait, en ces termes : “ De 2018 à 2019, il a dépensé pour le fonctionnement 2 319 550 francs Cfa, les interventions et contraventions, il a dépensé 3 788 400 francs Cfa, les dépenses pour les actions sociales, il dit qu’il a dépensé 4 803 455 francs Cfa, pour les constructions et équipements, il dit qu’il a dépensé 11 051 500 francs Cfa destinés à la construction d’un bâtiment au sein de la gare routière. Pour ses salaires et missions, il nous dit qu’il a dépensé 3 035 250 francs Cfa. Ce qui fait un total de 24 998 155 francs Cfa. Après quatre ans, Bouly Diédhiou se retrouve avec 64 millions de nos francs ”.



Lors du point de presse, il a insisté dans ses accusations : “ Ce que nous disons, est avéré. Nous avons des preuves à l’appui. Ce n’est pas nous qui l’avons écrit. C’est lui qui l’avait écrit ”. D’autant que, dit-il, leur président “ refuse de faire le bilan de ses quatre ans de gestion ”.



“ Il est là avec notre argent. Nous n’allons pas nous battre. Mais, nous n’allons pas nous se laisser faire. Désormais, personne ne va pas payer les bons de sortie et nous n’allons pas donner les mandats ”, prévient-il. Selon les transporteurs mécontents, “ toutes les autorités locales ont été informées de la situation qui prévaut à la gare routière ”.



Lamine Kane Baldé de préciser : “ ce que nous demandons au préfet, il est la personne morale et habilitée à le faire, c’est d’amener les gens à des élections. S’il ne peut pas le faire, qu’il crée une commission ad hoc. C’est ça le fond du problème. C’est à lui de prendre ses responsabilités ”.



D’après toujours le représentant des chauffeurs et transporteurs de la gare routière de Kolda, pendant la période de la maladie du COVID-19, l’Etat avait donné de l’argent pour soutenir les chauffeurs qui peinaient à joindre les deux bouts. “ Mais cet argent a été également détourné par Bouly Diédhiou, à des fins personnelles. Voilà quelqu’un qui, aujourd’hui, construit un bâtiment R+.



Nous avons déposé une plainte pour détournement de fonds chez le procureur contre lui. Il faut que ces détournements de derniers publics cessent. Nous n’allons pas accepter qu’une poignée de personnes continuent de vivre sur le dos de leur concitoyens ”, martèle Lamine Kane Baldé.