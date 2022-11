Tension de trésorerie au Crédit Mutuel du Sénégal: Les salariés démentent et s'expliquent Depuis quelques jours circulent des informations selon lesquelles le Crédit Mutuel du Sénégal (Cms) connaît une grave tension de trésorerie. toutefois, des salariés de l’entreprise sont montés au créneau devant la presse pour démentir cette information, relate L'As.

Certains salariés du Crédit Mutuel du Sénégal (Cms) sont très remontés contre quelques-uns de leurs collègues qui véhiculeraient des informations sur une supposée tension de trésorerie au sein de la boite. Ils ont fait face à la presse hier pour démentir cette version. Selon la gestionnaire Gpf au Cms, Safiétou Sall, «un groupe de trois personnes, des agents Cms, et qui se disent syndicalistes, sillonnent depuis deux semaines les régions du Sénégal pour dire que le Crédit Mutuel est en difficultés. Avec 218 points de vente et des bénéfices de plus de 2 milliards Fcfa actuellement, cette entreprise est très loin de la faillite». Très en verve, Mme Sall promet de barrer la route à ces trois agents qui, selon elle, ne travaillent pas. «Nous disons aux sociétaires du Crédit Mutuel du Sénégal que nous travaillons pour eux afin que l’établissement puisse aller de l'avant», affirme-t-elle.



Safiétou Sall et ses camarades demandent aux autorités du ministère des Finances et de celui de la Microfinance de sommer les trois agents d’arrêter immédiatement leurs agissements. D’autant plus que le Crédit Mutuel est en bonne santé financière. Une position que partage le porte-parole du collectif Laurent César Coly qui sérine que le Crédit Mutuel du Sénégal n'a aucun problème de liquidités. «Depuis 2019, nos résultats augmentent au moins d’un milliard Fcfa d'année en année. Donc, on ne peut pas dire d’une entreprise pareille qu’elle est en difficultés», clame-t-il avant d’ajouter : «Nous voulons rassurer les sociétaires, les populations du Sénégal». Pour Laurent César Coly et Cie, «ceux qui agitent cette question constituent une bande de personnes qui ne cherchent qu'à satisfaire leurs propres intérêts. Ils sont en train de gérer leurs problèmes personnels et veulent transférer ce combat sur les sociétaires, parce qu'ils l'ont tenté auprès de la tutelle et ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils veulent salir l'image de l'institution en tentant de manipuler les sociétaires. Contrairement à ce qu'ils annoncent, nos fonds propres tournent autour de 62 milliards Fcfa et la Banque centrale peut l’attester», tranche Laurent César Coly

