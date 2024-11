Tension électorale : La Coalition Gox Yu Bees dénonce l'escalade de la violence politique et appelle à la responsabilité des acteurs La Coalition Gox Yu Bees exprime son indignation face à la recrudescence de la violence politique qui a marqué ces derniers jours de campagne électorale. Dans un communiqué ferme, la coalition rappelle que toute forme de violence, quelle qu'en soit l'origine, est inacceptable, condamnable, et doit être réprimée avec la plus grande rigueur.

Soulignant l'importance du respect de l'État de droit, Gox Yu Bees rappelle que personne ne peut s'ériger en justicier par ses propres moyens. La coalition appelle donc les institutions à assumer pleinement leur rôle en matière de sécurité et de respect des lois, s'indignant par ailleurs des déclarations de certains représentants de l'État qui, selon eux, admettent implicitement les défaillances de l'appareil d'État.



Pour Gox Yu Bees, de telles déclarations ne font qu’aggraver une situation déjà préoccupante et menacent la stabilité nationale.



Dans ce contexte tendu, la coalition lance un appel à tous les citoyens, au-delà des clivages politiques, à s’unir pour défendre la paix et la sécurité au Sénégal. Elle exhorte chacun à agir ensemble pour que la voix de la raison l’emporte sur celle de la violence. "Le Sénégal est en péril", alerte le communiqué, "et il est de notre devoir collectif de préserver cette nation".



Gox Yu Bees conclut son message en soulignant l'importance d'une mobilisation citoyenne pour garantir que les idéaux de paix et de stabilité restent au cœur de la vie politique sénégalaise.





