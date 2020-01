Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Tension entre Davido et Chioma: Le chanteur doute de la paternité de son fils Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 09:44 | | 0 commentaire(s)| Il semble que le chanteur populaire nigérian, Davido, doute de la paternité de son fils avec sa fiancée Chioma Avril, lorsqu’il s’est excusé publiquement auprès de la journaliste Kemi Olunloyo pour lui avoir proféré des ”mots déplacés” dans le passé et n’avoir pas cru ses révélations sur une relation extra conjugale présumée entre un certain Peruzzi et Chioma.





Lors d’un clash avec l’ancien producteur du nouveau protégé de Davido, Peruzzi (qui a été toujours considéré comme le cousin de Chioma et est même celui qui a présenté cette dernière à Davido), Chioma a été critiquée après avoir été accusée d’être la copine de Peruzzi et non sa cousine, comme ils l’ont tous les deux toujours prétendus.

Et par conséquent, Davido doute désormais d’être le père biologique du fils de Chioma, Ifeanyi.



Davido a fait publiquement part de ses doutes lorsqu’il a présenté des excuses à la journaliste controversée Kemi Olunloyo pour lui avoir lancé des durs propos et de ne pas surtout l’avoir écoutée.



Elle avait révélé il y’a quelques mois que Peruzzi n’était pas le cousin à Chioma mais plutôt son petit ami. Et d’ajouter qu’il se sert d’elle pour soutirer de l’argent à Davido. Personne n’a d’ailleurs pris ses dires au sérieux jusqu’à récemment lorsque Davido lui a présenté ses excuses et regretté de ne pas l’avoir écoutée.

Il a écrit: “Je suis désolé de vous avoir dit des ordures à l’époque, maintenant je réalise que vous dites la vérité. Seul Dieu sait si je suis vraiment le père biologique d’Ifeanyi. Rien n’est caché sous le soleil. Je prie juste pour que le Seigneur m’aide à traverser cette période difficile.”



