Tensions politiques du pays : «Cette situation peut être pire que les émeutes de mars 2021», Imam Moctar Ndiaye, Ligue des imams et oulémas du Sénégal Chargé de la communication de la Ligue des imams et oulémas du Sénégal, imam Moctar Ndiaye a alerté, hier, à iRadio, sur les tensions politiques qui minent le pays, relaie le quotidien Bes Bi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2023 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Pour éviter le chaos, le reli¬gieux appelle le pouvoir et l’opposition à la concertation. Aux acteurs politiques, majorité comme de l’opposition, a-t-il prié, «nous lançons un appel au calme et à la retenue pour préserver la paix et la stabilité du pays».



Imam Ndiaye d’ajouter : «La situation politique que nous vivons aujourd’hui ne rassure pas du tout. Elle tend inévitablement vers la confrontation. Du coté de l’opposition, c’est des appels à l’insurrection, des appels à rendre le pays ingouvernable. Et du coté du pouvoir, des appels à faire face à riposter, etc. Cette situation regrettable peut être pire que les émeutes de mars 2021.»



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook