Tentative d’assassinat contre Karim Wade : Le Procureur de la République va-t-il s’autosaisir?

Gravissime ! Dans un document intitulé, "Le Vomisseur qui ravale ses vomissures !", en réponse à l’ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, la cellule de communication de Samuel Sarr révélait un projet d’attentat contre Karim Wade, alors ministre d’Etat et ministre de l’Energie.



Le plan machiavélique devrait être exécuté au lendemain des émeutes contre le projet de loi contre le ticket présidentiel, pour ensuite accuser l’opposition. « Peu de nos compatriotes étaient au courant d’un projet d’assassinat contre Karim Wade cette nuit du 27 Juin 2011. Les Services de renseignements avaient pourtant alerté. Et ils voulaient éliminer physiquement Karim Wade et faire porter le chapeau à l’Opposition d’alors", apprend-on.



Si le projet a échoué, renseigne la Cellule de Com’ de Samuel Sarr, c’est par que "des membres de l’Opposition qui étaient au courant du projet d’attaque du cortège de Karim Wade, ont vite informé certains libéraux". "Cette nuit-là, le fils de Wade visitait les centrales de la SENELEC en compagnie d’une équipe de la RTS. Et les comploteurs voulaient attaquer son cortège à son retour. Un haut responsable du Ps avait appelé un membre de l’ANOCI pour l’informer. Ce complot a été éventré… », indique le texte.



Qui ajoute que les comploteurs étaient des membres du Pds qui ont rallié le camp du pouvoir. "Les auteurs de cette tentative punissable sont ceux qui voulaient que Karim quitte le Gouvernement, pour mieux isoler son père et le neutraliser. Qui avait demandé à Me Wade de limoger Karim WADE ? Pourquoi Karim le dérangeait autant ? Tout était ficelé pour que Seydou Diouf, l’actuel Président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, remplace Karim Wade au Ministère de l’Energie".



Le Procureur de la République va-t-il s’autosaisir ? En tout cas pour moins que ça, Serigne Bassirou Guèye a instruit la police ou la gendarmerie. Pour que cette affaire ne soit pas de simples allégations; Samuel Sarr et son équipe de Communication devraient être auditionnés ainsi que des personnes auxquelles il est fait allusion...











Leral.net