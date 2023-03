Tentative d’assassinat sur Ousmane Sonko : Yarga Sy se confie

Yarga Sy, agent de sécurité à l’AIBD, a été arrêté dans l’affaire de la tentative d’assassinat sur le leader de Pastef.



Selon le Procureur général qui faisait face à la presse hier, Yarga Sy domicilié à Mbour, est le premier suspect.



Il a quitté Mbour et portait un capuchon aux couleurs pouvant porter à confusion avec les couleurs des forces de l’ordre, informe le parquet général.



Extrait de sa cellule, Yarga Sy a été entendu par les enquêteurs de la Sûreté urbaine.



Confronté aux images, le montrant verser quelque chose à Ousmane Sonko, Yarga Sy a déclaré : « je tenais une écharpe et imbibée de vinaigre que j’ai remise à Ousmane Sonko. Il l’a récupéré avec sa main mais je ne sais pas s’il l’a utilisé ».



Dans des propos repris par "Libération", il soutient que lorsque le convoi de Ousmane Sonko est arrivé au niveau du rond-point de la station Elton de Mermoz, toujours escorté par les gendarmes, Ousmane Sonko était descendu de son véhicule afin de faire une déclaration, lit-on dans Senenews.



Yarga Sy, de poursuivre : (…) « Alors que la situation était tendue, les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes ».



Sous le feu de l’action, dit-il, il a aperçu Guy Marius Sagna ceinturer avec ses deux mains, le leader de Pastef.



Ainsi, profitant de cette occasion, dit-il, et tenant une écharpe aux couleurs du drapeau du Sénégal, Yarga Sy a souligné avoir demandé à quelqu’un de verser du vinaigre pour se moucher avec.



Ainsi voyant qu’Ousmane Sonko avait les larmes aux yeux, à cause de la fumée, il lui a remis l’écharpe trempée de vinaigre.



Interpellé sur la vidéo, il indique qu’in ne tenait pas une bouteille contenant un liquide mais un tissu. Il ajoute : « s’il y avait danger, je serai le premier exposé car je l’ai utilisé ».



Il poursuit : « je suis un militant et responsable de Pastef à Sakal. Ce sont des personnes ne m’ayant pas reconnu derrière mon masque, qui ont avancé des arguments fallacieux ».



« Ni Ousmane Sonko ni Waly Bodian, le responsable de la sécurité, ne tiendront pareils propos », confie-t-il.



Enfin, Yarga Sy signale qu’il est connu de tous les éléments de la garde rapprochée d'Ousmane Sonko.