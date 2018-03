Tentative d’enlèvement à la Poste Médina : divorcée et mère de trois enfants, Idiatou Diallo est déficiente mentale depuis 15 ans On sait davantage sur l’affaire de la tentative d’enlèvement d’une écolière, à proximité de la Poste de la Medina. D’après le journal l’observateur, qui a fouiné dans les secrets de cette affaire, livre la véritable histoire de cet enlèvement et l’histoire pathétique de la mise en cause, Idiatou Diallo, déficiente mentale depuis 15 ans…



Entamée au commissariat de police de Reubeuss, puis approfondie par les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar, l’enquête relative à l’enlèvement d’une écolière de 7 ans, dernièrement à proximité de la Poste de la Médina, a connu son épilogue .



Ce, avec le déferrement hier, de la mise en cause, formellement identifiée sous le nom d’Idiatou Diallo, au parquet pour tentative d’enlèvement. Seulement, à l’aune du passé psychiatrique de la mise en cause, le substitut du procureur en charge du dossier, a convenu d’un retour de parquet.



Et selon des indiscrétions, le magistrat est plus dans une logique de libérer la dame et le mettre à la disposition d’une structure psychiatrique. Ce en raison notamment du rapport déposé par le médecin psychiatrique attitré d’Idiatou.



