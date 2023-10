Tentative d'escroquerie, faux et usage de faux : Le procès entre Luc Nicolaï et Pape D. Thiam, renvoyé au mois de janvier 2024

Luc Nicolaï peut se concentrer sur l’organisation de son combat qui devrait opposer Modou Lô de Rock Energie à Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé, le 5 novembre prochain, dans l’antre de l’Arène nationale. Attrait à la barre du tribunal correctionnel d’appel avant-hier, le procès qui l’oppose au sieur Pape M. Thiam, a été renvoyé à la date du 16 janvier prochain. Selon les conseils des deux parties, ce report est compréhensible, surtout que c’est la première fois que l’affaire est évoquée en audience.



Pour rappel, le sieur Pape Thiam avait porté plainte, après que le fils de Luc Nicolaï, William Mouhamed Nicolaï, s’est proclamé le promoteur de l’événement Modou Lô contre Ama Baldé. Il a contracté avec la structure Beuz Pro, pour la diffusion en Pay Per View de l’événement.



A la barre, la partie civile soutient avoir contracté avec Luc Nicolaï, en lui versant la rondelette somme de 50 millions FCfa, en vue de l’exploitation des droits audiovisuels de l’événement.



Quant au directeur administratif du CNG de lutte, Ndiamé Diop, il est accusé par le plaignant, d’avoir falsifié le contrat de lutte entre Modou Lô et Ama Baldé, en enlevant Luc Nicolaï and Co, pour mettre Nicolaï Business, la structure du fils.



Le plaignant réclamait la somme de 250 millions FCfa, en guise de dommages et intérêts. Statuant en première instance le 22 mars dernier, le tribunal correctionnel de Dakar a réfuté toutes ces accusations d’un revers de main et blanchi les deux mis en cause. Durant le procès, Luc Nicolaï et ses avocats s’étaient insurgés contre les accusations infondées de la partie civile, indexant son imagination fertile.



« S’il prouve la véracité sur la remise de la somme de 50 millions FCfa qu'il me reproche, je prends l’engagement devant ce tribunal, de lui rembourser dix mille fois la même somme. C’est lui qui me sollicitait à chaque fois pour des prêts et j’ai des preuves de mes allégations. Au moins, il devait attendre que je lui fasse une décharge, s’il déclare m’avoir remis ces 50 millions FCfa », avait déclaré Luc Nicolaï à la barre.









