Tentative d'escroquerie portant sur 8 milliards : Amadou Doudou Diop risque six mois de prison Consultant à la Sénégalaise de Négoce et de prestation de service (Senepress), Amadou Doudou Diop 33 ans a comparu ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, pour des faits de faux et usage de faux et de tentative d'escroquerie portant sur 8 milliards de FCfa au préjudice du Ministère de l'Enseignement supérieur. Le prévenu encourt un an d'emprisonnement, dont six mois ferme, si toutefois le juge suit le réquisitoire du parquet contre lui le 30 mars prochain.

En voulant gagner à tout prix un marché de construction d'un lycée d'un montant de 8 milliards de nos francs, le consultant de Senepress, Amadou Doudou Diop, né en 1985, s'est délibérément jeté dans la gueule du loup. Profitant d'un appel d'offres lancé à cet effet, par le Ministère de l'Enseignement supérieur, le prévenu s'est confectionné une fausse attestation de service faite en copiant ledit document dans le disque dur de son grand frère, Amadou Lamine Diop, Chef de mission à KPMG, une société, spécialisée dans les travaux publics.



Malheureusement pour lui, à la phase de la présélection avec 14 autres entreprises, le Ministère va découvrir la supercherie avant de saisir Dame justice.



Attrait ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a reconnu les faits sans ambages. « Je suis consultant à la Sénégalaise de Négoce et de prestation de service ( Senepress ). J'avais postulé pour le compte de mon entreprise pour y gagner en retour, une commission. Mais le Ministère avait posé comme condition d'acquisition du marché, une attestation qui montre que mon entreprise avait déjà eu, à réaliser un projet de cette envergure. Pour ce faire, j'ai copié une attestation de la société KPMG dans le disque dur de mon grand frère, à l'insu de ce dernier pour y mettre mes propres données, tout en gardant leur signature », a-t-il avoué.



De son côté, l'agent judiciaire de l'État qui s'est constitué partie civile, a demandé à ce que le prévenu soit condamné à la mesure de la gravité des faits. « On parle de marché de plusieurs milliards de nos francs. Vous imaginez les conséquences s'il arrivait à gagner le marché. On ne peut bâtir un pays dans la fraude et la malhonnêteté. C'est ce qui explique le plus souvent, les retards dans la livraison des marchés publics », s'est-il indigné.



Dans cette veine, le parquet a requis un an d'emprisonnement, dont six mois ferme contre le prévenu.



La défense quant à elle, a sollicité une application bienveillante de la loi. Selon Me Basse, l'agent judiciaire de l'État n'a subi aucun préjudice dans cette affaire. D'ailleurs, allègue-t-il, celui-ci, n'a jamais été entendu dans le cadre de l'enquête qui a duré six mois. C'est le grand frère du prévenu, ajoute-t-il, qui avait la qualité pour ester en justice.













