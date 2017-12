Tentative de réconciliation des leaders de l’Apr Kolda : Mary Teuw Niane récolte injures, tiraillements et bouderies Sa tâche n’a pas été du tout facile, ce dimanche soir, à Kolda, et pour cause. Envoyé par le Président de la République, Macky Sall, pour réconcilier les «frères ennemis» de l’Alliance pour la République (Apr) de Kolda, le ministre de l’Enseignement supérieure, Mary Teuw Niane, n’a vu que du feu.



D’abord, alors que tous les leaders devraient être présents dans cette rencontre, Mame Boye Diao a brillé par son absence.



Mais le fait le plus marquant et qui a choqué plus d’un, lors des discussions, a été le manque notoire de communication entre les leaders. Mais aussi, des insultes et des tiraillements à-tout-va, entre les leaders qui se regardent en chiens de faïence.



En Sapeurs pompiers, Mary Teuw a essayé tant bien que mal de rappeler au calme ses camarades de parti. Mais ce fut, pour lui, peine perdue. «Vous devez davantage dialoguer et éviter les querelles internes, pour aider Bibi Baldé à réussir sa mission, pour un succès de la Coalition Bby en 2019», a-t-il soutenu mordicus.



Mais en vain, puisque, dans la foulée, Sanosi Diakité, le directeur de l’Office national de la formation professionnelle (Onfp) boude et quitte la salle.



Le Coordonnateur régional de la Coalition “Benno Bokk Yaakaar” de Kolda, Bibi Baldé a, quant à lui, rassuré l’émissaire de Macky Sall. «Nous avons compris le message du président. C’est lui notre leader, je ne ferais que ce qu’il me dira de faire. Et suivrais ses instructions à la lettre.



Notre objectif est comment la Coalition doit faire pour sortir de l’ornière, car nous avons en face de nous de grandes batailles, notamment la Présidentielle de 2019», rappelle-t-il.



Douma DIALLO, Correspondant à Kolda (Actusen.com)

