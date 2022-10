Tentative de viol avec usage d’arme blanche: Un chauffeur de Aftu voulait satisfaire sa libido sur son ex-copine Le Commissariat de Police de Yeumbeul-Comico a déféré au parquet les chauffeurs I. Ndoye et A. Fall qui sont trempés dans une sombre affaire de tentative de viol.

Le chauffeur I. Ndoye de la ligne 82 de l’Association de financement des transports urbains (Aftu) est vraiment drôle. Ne supportant pas la séparation d’avec son ancienne copine receveuse du nom de M. S, le quidam n’a trouvé mieux que d’user d’une arme blanche dans l’espoir de satisfaire sa libido. Un acte qui a tourné au vinaigre avec la résistance de la fille M.S qui s’en est sortie avec des blessures. Ce qui va la pousser, après s’être soignée, à se rendre à la police de Comico Yeumbeul pour porter plainte contre son bourreau. I. Ndoye est cueilli et déféré au parquet avec son complice du nom de A. Fall.



D'aprés L'As, les faits qui remontent à la semaine dernière se sont produits à Yeumbeul-Nord. Digérant mal la séparation d’avec sa petite amie M. S qu’il aime à la folie, le chauffeur Ndoye veut dare-dare une partie de jambes en l’air avec elle. Voyant que son ex-copine a coupé toute liaison avec lui, Ndoye s’en ouvre à son ami A. Fall pour pouvoir la contacter. Ce qui n’était en réalité qu’une stratégie pour Ndoye d’accomplir son projet. C’est ainsi qu’A. Fall prend langue avec la dame M.S et l’invite au Lac Rose pour une séance de discussion amicale. Sans arrière-pensée, M.S se rend au lieu indiqué. Mais dès qu’elle entre dans la chambre, A. Fall disparait et son ami Ndoye surgit brusquement pour fermer la porte. Et bonjour les dégâts ! Car muni d’un couteau, Ndoye invite de force M. S à une partie de jambes en l’air. Mais, M.S lui oppose une farouche résistance.



En furie, Ndoye lui assène des coups de couteau. Blessée, M. S. se rend alors dans une structure sanitaire de la place pour se soigner avant de se faire établir un certificat médical d’incapacité temporaire de travail de 10 jours. Munie dudit document, elle saisit le Commissariat d’arrondissement de Comico Yeumbeul d’une plainte contre I. Ndoye et son complice A. Fall. Ayant eu vent de la plainte, I. Ndoye prend la fuite et disparaît de l’aérogare où il officiait, à savoir le Terminus de la Ligne 82. Une semaine aura suffi pour que les limiers l’interpellent. I. Ndoye et A. Fall sont placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet respectivement pour coups et blessures avec usage d’arme blanche puis tentative de viol et complicité

