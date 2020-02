« Tentative de vol de mari »: Clara humilie Awa Baldé en pleine soirée

On savait que la jet-set sénégalaise était encore sur les pas du mari de la présidente de Rafynails-Group. Elles ont été nombreuses à essayer en vain, cette fois-ci, c’est au tour de Awa Baldé de prendre sa claque.



En effet, c’est en pleine soirée de Wally Seck que cette dernière s’est faite humiliée par Clara. D’après les radars de Dakarlink, Awa Baldé a envoyé un message au mari de Clara à une heure assez tardive, ce que le couple n’a pas apprécié. Voyant la scène de loin, on pouvait apercevoir une Clara déterminée et une Awa Baldé cherchant à l’apaiser. Elle finit par effacer le numéro de son mari devant la dame. Sacrée Madame Gaye !