Ter : Les essais de nouveau reportés Prévus pour cette fin du mois de novembre, les es essais sur le Train régional express (Ter) sont encore reportés. Le Directeur général de l’Apix, Mountaga Sy explique ce retard par la non-livraison des ponts de Guinaw Rail et Fass Mbao.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 07:28 | | 0 commentaire(s)|

« Nous sommes en train de terminer le pont de Guinaw Rail. Compte tenu de la complexité de cet ouvrage, pendant l’hivernage, nous avons connu un décalage de deux semaines sur cette partie », a-t-il dit sur la Rfm.

Par ailleurs, il assure que les deux ponts en question seront livrés à la fin du mois, soulignant que le pont de Cambérène, du fait de sa dimension, n’empêche pas les tests, assurant que pour les passerelles, tout est fini et opérationnel.



