Ter : Seydou Diouf demande l’apurement des indemnisations des familles impactées Le député Seydou Diouf a demandé l’apurement des indemnisations des familles et personnes impactées par le Train express régional. « A Rufisque, le taux d’indemnisation tourne autour de 90 à 95%. Pour les places d’affaires, le taux est de 70% », a souligné Seydou Diouf, ce mardi, à l’Assemblée nationale lors de la séance plénière pour la mise en place d’une société nationale pour la gestion du TER.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 14:52 | | 0 commentaire(s)|

Le député a également insisté sur la nécessité de mettre en place des réseaux d’assainissement appropriées et de tenir en compte de la proximité de certaines maisons qui sont à 10 mètres du mur délimitant le tracé du train, dans des localités comme Rufisque. Seydou Diouf a également demander d’accélérer la constructions de certains ouvrages qui accompagnent la mise en place du Ter comme le Tunnel de Rufisque, qui va vers les HLM ou le pont de Zac Mbao.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos