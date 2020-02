Ter : les impactés de Zac Mbao vont marcher ce samedi 52 quartiers de Zac Mbao sont aujourd’hui complètement isolés à cause d’un mur de séparation dressé le long des rails du Ter, qui les oblige à faire près d’un km et d’aller jusqu’à Keur Mbaye Fall pour contourner cette barrière. C’est ce qu’a expliqué le président du collectif Synergie Zac Mbao sur la Rfm. Estimant que cette situation, en plus de la gêne qu’elle cause, pose un vrai problème de sécurité, surtout pour les couches vulnérables, les femmes et les enfants, les populations exigent l’érection d’une passerelle pour régler cette situation. Ils vont organiser une marche ce samedi pour se faire entendre, ont-ils dit.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2020 à 12:50



