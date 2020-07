Terrain de 5000 m² octroyé à un ministre: Voici le vrai propriétaire, Serigne Makhtar Ndiaye Al Amine Accusé d’être dans l’affaire des 5 000 m2 de terrain de Guédiawaye octroyés à un collèguee, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a réagi pour démentir une information « dénuée de tout fondement, (partagée) sans prendre la précaution de procéder aux vérifications d’usage, qui sont absolument nécessaires. »

Tout est parti d’une info livrée par le nouveau quotidien économique "L’INFO" parue la semaine dernière. Selon nos confrères, le Directeur national des Domaines, Mame Boye Diao, a offert gracieusement un terrain de 5000 mètres carrés dans zone des filaos de Guédiawaye, à un ministre, sans le nommer.



Et l’auteur de l’article, n’est autre que l’ancien patron du quotidien "L’As" , le très crédible Mamadou Thierno Talla, qui est aujourd’hui fondateur et Directeur de la Publication de "L’INFO".



Et dans sa livraison, nos confrères soulignent même que « cette propension à servir ses ouailles du Directeur des Domaines, a tellement irrité la tutelle que le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a pris un arrêté pour lui (Mame Boye Diao ) notifier que, désormais, toutes les attributions de terrains allaient se faire à travers la Commission de contrôle des opération domaniales (CCOD) ».



Hier joint par nos confrères de « Sud Quotidien », le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a réagi pour démentir cette information « dénuée de tout fondement, (partagée) sans prendre la précaution de procéder aux vérifications d’usage, qui sont absolument nécessaires ».



Pourtant "L’Info" a maintenu ses accusations, insistant que le nom de l’attributaire pourrait réserver bien des surprises quant aux accointances avec la hiérarchie du ministère. A bientôt dans ses colonnes .



Va-t-on vers une bataille judiciaire pour cette énième affaire relative à un bradage du foncier, avec les nantis comme seuls bénéficiaires ?



Affaire à suivre ?



