Terreur de l’internat « Sama daara » de Front de terre: M. A. Yade, lesbienne de 13 ans, placée sous mandat de dépôt M. A. Yade, la présumée lesbienne de 13 ans, accusée d’abus sexuel sur une fillette de 6 ans dans un internat dénommé « Sama daara » au quartier Front de terre de Dakar, a été placée hier, sous mandat de dépôt.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

M. A. Yade sera jugée par un tribunal spécial pour enfant, statuant en matière criminelle et la moitié de la peine infligée aux violeurs mineurs lui sera, peut–être appliquée en raison de son âge.



La victime a confié à sa maman que la mise en cause l’entraînait dans une pièce pour la déshabiller puis l’ordonnait de lui lécher ses parties intimes, avant d’enduire les siennes d’une huile pour la doigter. Le rapport gynécologique a établi une déchirure de l’hymen.



Et, la présumée lesbienne a contesté les faits devant le juge d’instruction du 6e cabinet qui a hérité du dossier. Le juge l’a inculpée pour viol sur mineur de moins de 13 ans, avant de la placer sous mandat de dépôt.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos