Terribles aveux d’un père de famille : « quand elle s’est assise sur mes cuisses, j’ai perdu tout contrôle »

Jugé hier, au tribunal de Louga, pour le délit de viol, détournement de mineure et pédophilie, le photographe, marié, Ibrahima Thiam, s’est défendu en déclarant que quand la fille s’est assise sur ses cuisses, il a perdu le contrôle comme tout homme.



« Je sortais avec cette fille. Je voulais la prendre comme deuxième épouse, mais j’attendais qu’elle termine ses études. La première fois où nous avons eu un rapport, c’est elle qui m’a provoqué. Elle s’est assise sur mes cuisses et m’a enlacé avec ses bras. Puis, elle s’est débarrassée de sa petite culotte. J’ai commencé à perdre le contrôle, comme tout homme. J’ai entretenu avec elle un rapport sexuel. La deuxième et la troisième fois aussi, c’est elle qui m’a provoqué dans la chambre de sa tutrice. J’ai assumé la paternité de grossesse et je suis prêt à la prendre en charge », a avoué le prévenu.



La victime, A Ka, 15 ans, élève en classe de 6e atteste pour sa part que le mis en cause l’a violée à deux reprises. Cependant, elle n’a pas convaincu le parquet, qui s’est basé sur la répétition du ‘’viol’’ et sur le fait que la fille n’a pas crié pour appeler les secours. Pour le représentant du ministère public, le délit de viol et de détournement de mineure n’est pas établi. Par contre, il a requis une peine de 2 ans ferme pour le délit de détournement de mineure.



Le tribunal lors son délibéré a déclaré M Thiam coupable du délit de pédophilie et l’a condamné à 2 ans ferme.















L’Observateur

