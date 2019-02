Terrou-Bi : Wade reçoit Aïda Mbodj et Malick Gakou

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 08:51

De l’hôtel Terrou Bi où il a été établi son quartier général, Me Abdoulaye Wade reçoit et consulte les leaders de l’opposition.



L’ancien Président a reçu hier Maliack Gakou et Aïda Mbodj, deux des candidats recalés à la présidentielle de 2019. Rien n’a cependant filtré de leur rencontre qui a duré plusieurs heures, renseigne L’As. Qui souligne qu’une photo le montrant en compagnie de Aïda Mbodj a été diffusée sur les réseaux sociaux.

