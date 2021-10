Tgi Diourbel / Audience spéciale Magal de Touba: Des peines allant de 5 jours à 3 mois ferme prononcées

Le Tribunal de Grande instance de Diourbel a organisé hier une audience spéciale, pour juger les prévenus qui ont été arrêtés dans la période de la célébration du Grand Magal de Touba.



En effet, informe "Le Quotidien" les 17 des 79 affaires envoyées au Parquet, sont de la compétence du Tribunal d’Instance de Mbacké. Et des 62 affaires restantes qui sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Diourbel, les 57 ont été vidées hier et les 5 restantes sont renvoyées au jeudi prochain. Tous ceux qui ont été poursuivis pour accident de circulation entraînant des pertes en vie humaine, ont eu des peines assorties de sursis ou dispense de peine. Et, près de 80 personnes ont comparu hier pour des faits de détention et offre de chanvre indien, accident de circulation ayant entraîné la mort, conduite sans permis, vol, escroquerie, entre autres infractions.



Cependant, il faut souligner que la clémence s’explique par le surpeuplement de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. Pour dire, des personnes citées dans les 27 affaires sur les 57 affaires appelées à la barre, ont été libérées, d’autres ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d’emprisonnement allant de 5 jours à 3 mois de prison ferme.



Ainsi, pour les mis en cause qui ont été retrouvés avec des quantités de chanvre indien très importantes, leurs délibérés sont renvoyés au 7 octobre prochain.



Pour rappel, ces prévenus ont été attraits devant la barre du Tribunal de Grande instance de Diourbel hier. Ils ont été mis aux arrêts dans le cadre de la couverture sécuritaire du Grand Magal de Touba, célébré le dimanche dernier.