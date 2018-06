Ingrédients :

1.2 L d’eau (environ 9 verres)

9 morceaux de sucre (blanc de préférence)

4 c. à café de thé vert nature

2 bouquets de menthe fraîche



Préparation :

1 Dans une casserole, portez l’eau à ébullition.

2 Déposez le thé vert nature dans la théière et jetez un verre d’eau bouillante dessus.

3 Laissez infuser quelques minutes, jetez l’eau en conservant le thé vert.

4 Lavez et séchez soigneusement les bouquets de menthe fraîche. Effeuillez délicatement les deux bouquets.

5 Ajoutez les feuilles de menthe dans la théière, versez dessus l’eau frémissante restante et les morceaux de sucre.

6 Veillez à garder les feuilles de menthe au fond de votre théière sinon votre thé à la menthe simple risque d’avoir un goût désagréable de brûlé.

7 Laissez votre thé à la menthe simple pendant 7 min.

8 Versez votre thé à la menthe simple dans des verres en tenant la théière bien haut pour obtenir de la mousse à la surface du thé, signe d’un thé à la menthe réussi.













cuisineaz.com