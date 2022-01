Thiak-Thiak à Dakar et sa banlieue: Ce nouveau business florissant pour les jeunes

quelle chaleur !

On ne peut pas rester éternellement dans l’attente d’une aide de la part du Président. Moi, je me suis lancé dans ce métier il n’y a même pas 6 mois et j’ai fait pas mal d’économies. L’activité est florissante car on peut faire parfois un chiffre d’affaires de 6000 FCfa par jour. Donc, on s’en sort bien

Ici, dans ce milieu, il y a même des gens qui ont obtenu leur Licence et qui font le Thiak-Thiak pour survivre. Moi, personnellement, j’ai cherché du travail jusqu’à l’épuisement. Et, finalement, j’ai décidé de faire du Thiak-Thiak, car c’est plus fructueux comme métier journalier

je viens de faire 3 courses qui m’ont rapporté 7000 FCfa et l’heure de la descente n’a pas encore sonné. Donc, ce qui veut dire que d’ici là, je pourrai avoir plus

Le tarif le plus bas, c’est 2000 FCfa ; nos tarifs dépendent de la distance, des localités. Plus la distance est loin, plus le tarif s’élève. Moi, je préfère cela, car on se remplit les poches beaucoup plus vite. On nous appelle de partout pour des livraisons et on ne se fait pas prier, car c’est notre gagne-pain

Le jour, je me limite uniquement à la livraison. Mais, la nuit, je transporte des personnes, en échange de quelques pièces ou billets. 4 allers-retours suffissent pour clôturer la journée et rentrer

Lors des grèves de transport aussi, nous devenons le plan B. Ainsi, on gagne plus car on augmente les tarifs. En gros, le Thiak-Thiak rapporte énormément parce que les gens ne peuvent pas se déplacer tout le temps ; donc ils sont obligés de faire recours aux Thiak-Thiak pour les livraisons

On ne disconvient pas qu’il soit un métier qui rapporte ; mais aussi avec de nombreux risques. On risque chaque jour nos vies sur les routes, surtout avec les autres moyens de transport qui ne nous laissent aucune chance. Combien sont ceux qui sont victimes d’accidents avec leur Thiak-Thiak ? Sans parler des risques que nous courons en transportant des bagages dont on ignore la nature

on nous appelle partout, parfois même sans connaître notre interlocuteur. Il nous remet juste ce qu’il a à faire livrer, après un accord sur le paiement. Et hop, on part livrer. Cela pourrait être de la drogue. Mais c’est sérieux. Non ! On ne sait jamais et si on nous coince avec ce truc, on est foutu car les policiers sont dans la rue et ils attendent le moindre faux pas de notre part pour nous arrêter