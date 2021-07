Thiant au Croisement Béthio : Sokhna Aïda Diallo reçoit des “adiyas” impressionnants

Le très symbolique Croisement Cheikh Béthio à Guédiawaye a vécu samedi dernier, un thiant époustouflant, sous la houlette de Sokhna Aïda Diallo.



La généreuse dame avait acheminé un troupeau impressionnant de bœufs, moutons et chameaux, sous les yeux étonnés de la population. Un record de 350 mbana de mets a été distribué, à l’occasion de ce Tiant Serigne Béthio. Acclamée par une foule immense, Sokhna Aïda Diallo a fait une entrée remarquée et triomphale, prouvant qu’elle est bien décidée à perpétuer l’œuvre de Serigne Bethio, informe Senego.



Dans la foulée de cet événement dont l’objectif est rassembler les “Sass” (contributions) prévues pour le grand Magal de Touba, un disciple du nom de Amir Idrissa Samb, a offert à Sokhna Aïda Diallo, veuve de Cheikh Béthio Thioune, 3 voitures de luxe en guise de Adiya (cadeau) et d’autres surprises.