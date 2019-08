Thiaroye : De nouvelles révélations sur la lesbienne Hawa Watt

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2019 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

Hawa Watt, la lesbienne qui avait organisé une expédition punitive, en compagnie de son gang de 20 filles avec qui elle partage ce vice, contre son ex-amante Coumba Dramé n’est pas une inconnue à Thiaroye. Selon les témoignages recueillis par « L’Observateur », la jeune femme est connue pour ses penchants envers les veuves et les femmes divorcées et par son tempérament agressif. « Lorsqu’elle noue une relation amoureuse avec une femme, elle se donne les moyens de l’intégrer dans son groupe avant de le mettre dans son lit. Je me souviens de son histoire avec deux autres filles dans le quartier. L’une est ma voisine alors que l’autre est ma nièce dont l’époux est décédé. Une veuve que Hawa avait prise sous son aile. Hawa Watt était violente avec elle. Elle la battait. Elle l’agressait et l’avait conditionnée », témoigne Amadou Ly Ndongo, délégué de quartier de Thiaroye Léona 1.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos