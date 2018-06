Thiaroye: Malgré la fermeture de la mosquée, la tension reste vive entre l’Imam et le Comité de gestion

Au quartier Wakhinane 3 de la commune de Thiaroye, les fidèles musulmans n’ont toujours pas de mosquée pour effectuer la prière du vendredi. Le lieu de culte est fermé sur décision du Préfet de Pikine à cause de divergences entre les deux camps opposés.



En effet, l’Imam Rathib Ass Malick Mbaye et les membres de la commission ne cessaient de s’en prendre les uns aux autres depuis plusieurs mois. Si les membres de la commission accusaient l’Imam de prendre des décisions sans les consulter, celui-ci doutait des activités qu’organisait la commission, que l’Imam pense être financée par une nébuleuse Ong arabe.



C'est donc dans un climat très tendu que le préfet de Pikine avait signé l'arrêté exécuté par les forces de l'ordre, et cela jusqu'à nouvel ordre. Mais, la tension reste vive à l'approche de la Korité, où chaque camp manoeuvre pour faire sauter le verrou et y effectuer la prière.











Les Echos

