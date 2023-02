Thiaroye: Un dealer à bord de sa moto, arrêté avec 8 kg de yamba Les limiers du commissariat de police de l’arrondissement de Guinaw-rail ont saisi 8,75 kg de chanvre indien sur dealer nommé I. Nd. Mendy. Agé de 44 ans, le dealer a été interpellé à bord de sa moto où il avait planqué l’herbe illicite dans un sac en plastique. C’était lors d’une patrouille de sécurisation dans leur secteur de compétence.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 14:15

Les faits remontent à vendredi dernier, vers 23h précisément au rond-point Daral de Poste Thiaroye. Interpellé, le motard clame son innocence et tente de mener en bateau les limiers.



Ces derniers fouillent le siège passager de la moto et découvrent un sac en plastique contenant 7 blocs de chanvre indien, de 1,250 kg chacun.



Interrogé à nouveau, il s’identifie d’abord comme I. Nd. Mendy, réfute catégoriquement la paternité de la drogue et charge son compagnon en fuite. Qu’il accuse d’être le propriétaire de l’herbe et se définit comme un simple passager.



Le mis en cause devrait être présenté aujourd’hui devant le procureur du palais de justice de Pikine/Guédiawaye pour détention et trafic de chanvre indien avec usage de moyen roulant et délit de fuite. Tandis que son compagnon fugitif est activement recherché.





Ousmane Wade