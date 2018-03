Thiaroye-sur-mer : Quatre sœurs orphelines accusent leur père adoptif de viols répétés

L’affaire parait surréaliste. Quatre jeunes filles âgées de 13,15, 18 et 21 ans, ont tous accusé leur père adoptif d’attouchements et de viols. Le nommé A. W se servirait de son pouvoir de chef de famille, pour abuser d’elles. « Quand j’ai parlé à ma mère des attouchement que mon père adoptif me faisait, elle me traitait de menteuse et demandait à celui-ci de me recorriger. Il profitait de cette correction pour me déshabiller et procéder à des attouchements sur mes parties intimes. Pis, il m’a photographié alors que j’étais toute nue », a confié l’aînée, A. S Ngom.



A en croire L’Observateur dans sa livraison de ce lundi, c’est le 7 avril 2017 que le père indélicat a été mis à nue. Ce jour-là, dans l’après-midi, la maman a vu, l’une ses filles se retirerdans la chambre en compagnie du mis en cause. Méfiante, elle s’invite dans la chambre et trouve le «couple » dans une position indélicate. Très vite, l’affaire se répand dans le quartier comme une trainée de poudre.



Quelque jours plus tard un anonyme dénonce A.W à la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Et les réquisitions adressées à un gynécologue ont confirmé le témoignage des filles. Arrête, A.W crie d’abord à la cabale, avant d’être confondu par les différents témoignages des filles. Une plainte a également été déposée par la famille maternelle des filles contre A.W, qui a été déféré au parquet, le 9 mars 2018 pour inceste et acte de pédophile.













Ndeye R. Thiane (stagiaire)